За перший квартал 2024 року закрились лише 2 аптеки, а магазинів продуктів - 12

На Львівщині станом на квітень 2024 року працювали 569 аптек і 461 продуктовий магазин. Тут ідеться про мережі, що входять до членів Української асоціації рітейлу (100 компаній), що представила відповідний звіт.

Лідером по Україні за кількістю торгових точок різного напрямку є Київ і столичний регіон – 4463 магазини. На другому місці – Дніпропетровська область, де є 1856 торгових точок членів Асоціації. Львівщина, де зосереджено 1735 торгових точок, замикає трійку лідерів.

Усього в Україні в квітні нараховувалось 19 448 торгових точок у восьми основних галузях рітейлу.

Яких магазинів на Львівщині найбільше

Якщо дивитися за основними галузями рітейлу, кажуть в Асоціації, на Львівщині найбільше аптек, продуктові магазини – лише на другому місці. Загалом картина виглядає так:

Аптеки – 569 (за 4 місяці 2024 року відкрилось 17 нових, дві - закрились);

Продуктові магазини – 461 (+7, -12 за 4 місяці);

Non-food – 283 (+13, -3);

Техніка та електроніка – 136 (+3, -9);

АЗС – 126;

Ювелірні вироби – 75 (+2, -3);

Fashion-рітейл – 55 (+3, -1);

Будівельні матеріали – 25.

Якщо говорити про продовольчі магазини, то скорочення в цьому сегменті відбулося лише на Львівщині та Харківщині. Київщина, що на першому місці у сегменті, нараховує 1375 торгових продуктових точок, що втричі більше, ніж на Львівщині. На третьому місці тут Одеська область, де 389 продуктових магазинів.

Найбільша кількість аптек – також у Києві та на Київщині. Їх тут удвічі більше, ніж у Львові – 1170. На другому місці – Дніпро із 665 аптеками. До слова, це галузь рітейлу, що найбільш динамічно розвивається і де постійно відкриваються нові точки.

Щодо магазинів модного одягу, то лише в Києві та Львові баланс відкритих і закритих магазинів упродовж першого кварталу 2024 року є позитивним.

Більшість АЗС серед областей – у Києві та столичному регіоні. Тут їх 259. Утім, у західних областях разом концентрація АЗС удвічі вища, ніж в інших регіонах, оскільки зараз вони є хабом для руху товарів і людей.

Якщо у багатьох галузях за кількістю торгових точок переважають Київщина, Львівщина і Дніпропетровщина, то в трійку областей з найбільшою кількістю магазинів будівельних матеріалів замість Дніпропетровської області увійшла Волинська, де є 13 таких магазинів. У Київському регіоні їх 32.