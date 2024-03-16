Прикордонники та митники виявила понад 900 автомобільних запчастин з маркування РФ

У пункті пропуску Краковець, що на кордоні із Польщею, прикордонники спільно з митниками, викрили партію російських автозапчастин, які намагались незаконно ввезти в Україну. Про це 16 березня повідомила Держприкордонслужба.

Як вказано у повідомленні, у пункті пропуску Краковець зупинили три вантажівки Mercedes. Під час проходження контролю водії повідомили, що переміщують вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.

За ініціативи оперативних співробітників автомобілі скерували на додаткову перевірку. Згодом оглядова група виявила понад 900 автомобільних запчастин з маркування РФ.

За цим фактом складено протокол. Складові до авто, загальною вагою 4 тони, вилучили працівники митниці. Вартість запчастин буде встановлено додатково.