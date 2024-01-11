На водія склали протокол про п’яну їзду, а також йому загрожує кримінальна відповідальність

У ніч на 11 січня на трасі Київ-Чоп патрульні виявили нетверезого водія, який пропонував їм хабар та торгувався, постійно збільшуючи суму. Водій з перевищеною у понад 9 разів нормою алкоголю пропонував від 10 до 20 тис. грн, однак отримав відмову. На нього склали протокол про п’яну їзду, а також йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, вночі 11 січня приблизно о 01:00 патрульні, які несли службу на дорожній станції поліції у селі Великосілки, що на трасі Київ-Чоп, дали вказівку зупинитися водієві автомобіля Dacia Logan. Він її проігнорував, але проїхав небагато, чоловік не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя.

У водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку і він виявив бажання пройти її в медичному закладі. У лікарні чоловік запропонував патрульним 10 тис. грн неправомірної вигоди. Поліцейські попередили водія щодо кримінальної відповідальності. Він пройшов перевірку і результат — 1,89 проміле.

«Вийшовши з поліцейськими на вулицю чоловік вирішив далі випробовувати долю і запропонував 15 тисяч, а коли почув відмову, то запропонував 20 тисяч гривень», – повідомили у поліції.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. На порушника винесли усі необхідні постанови та склали протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Чоловікові загрожує також кримінальна відповідальність за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.