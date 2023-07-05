До відповідальності за організацію хресної ходи притягнули 53-річного буковинця

В Чернівцях поліція склала постанову на організатора хресної ходи вірян УПЦ МП. Проща стартувала з обласного центру і триватиме щонайменше добу, допоки прочани не дійдуть до села Хрещатик. Хресну ходу УПЦ МП організували попри рішення Чернівецької ради оборони, яким заборонено під час воєнного стану проводити такі заходи.

Хресну ходу до села Хрещатик представники московського патріархату розпочали сьогодні, 5 липня. Попередньо, участь у ній беруть кілька сотень прихильників УПЦ МП. Правоохоронці попередили вірян про те, що в області діє заборона на проведення подібних заходів. Однак частина людей все-таки продовжила прощу. Поліцейські склали протокол на 53-річного буковинця, який організував ходу пропри заборони.

«Є рішенням Ради оборони Чернівецької області "Про окремі обмеження на території Чернівецької області в умовах правового режиму воєнного стану" від 12 серпня 2022 року. Згідно з цим рішення заборонено проводити будь-які хресні ходи. Відносно організатора хресної ходи складено адміністративний протокол і чоловік заплатить штраф», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Частина людей попри заборону продовжила пішу ходу до села Хрещатик. Поліцейські стежать за дотриманням правопорядку та проводять роз’яснювальну роботу із вірянами. Люди майже добу будуть пішки добиратися до населеного пункту, де розташований один з монастирів УПЦ МП.

Стосовно організатора пішої ходи представників московського патріархату склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Чоловік заплатить штраф в розмірі 425 гривень.

Додамо, що наприкінці травня чернівецька поліція вже складала адміністративні протоколи на організатора та співорганізаторів хресної ходи до Банченського чоловічого монастиря. Хода вірян УПЦ МП вирушила до релігійного комплексу 23 травня. Однак її зупинили поліцейські і пояснили, що через воєнний стан будь-які піші прощі заборонені.