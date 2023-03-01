Поліція склала протокол на 68-річного мешканця Ужгорода, який бив свою німецьку вівчарку. Відео, де чоловік б'є ногами собаку в голову та по тілу, зняли випадкові перехожі, пізніше запис оприлюднили у соцмережах і популярних Telegram-каналах. За скоєне пенсіонеру загрожує до 5,1 тис. грн штрафу.

Як у середу, 1 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці виявили відео, де чоловік б’є тварину під час моніторингу соцмереж. Поліцейські встановили особу порушника, ним виявився 68-річний мешканець Ужгорода, власник німецької вівчарки.

«Йдеться про відео, опубліковане в одній із соцмереж, на якому видно, як чоловік похилого віку б’є ногами вівчарку. Пенсіонер, що жорстоко повівся з твариною, понесе адміністративну відповідальність», – зазначили у поліції.

Відтак правоохоронці склали на 68-річного ужгородця адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). За скоєне порушнику загрожує до 5,1 тис. грн штрафу. Справу надалі розглядатиме суд.