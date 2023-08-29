В місті Надвірна Івано-Франківської області трапилася смертельна аварія з велосипедистом. ДТП сталося на одній із вулиць міста 28 серпня. В поліції ZAXID.NET повідомили, що автомобіль наїхав на 39-річного чоловіка.

На місце пригоди очевидці викликали правоохоронців та бригаду швидкої допомоги. Лікарі оглянули постраждалого чоловіка і забрали його в реанімацію центральної районної лікарні. Однак медикам не вдалося врятувати життя жителя Надвірної. Наступного дня чоловік помер в реанімації.

В поліції Прикарпаття 29 серпня повідомили, що в ДТП загинув їх співробітник – помічник чергового ізолятора тимчасового тримання №1 м. Надвірна, старший сержант поліції Юрій Пасічняк. З приводу його смерті також висловили співчуття.

«Поліцейський колектив втратив кращого із своїх працівників, який 12 років життя віддав роботі в правоохоронних органах. Без батька залишились двоє малолітніх дітей, а без чоловіка дружина. Керівництво та особовий склад поліції Прикарпаття висловлює співчуття родині загиблого колеги», – додали в управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області.

В поліції також зазначили, що їх співробітник загинув не під час виконання своїх професійних обов'язків. Факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).