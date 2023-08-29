В смертельній ДТП загинув один мотоцикліст, життя іншого рятують лікарі в реанімації Тернопільської обласної лікарні. Аварія трапилася вночі 29 серпня в селі Іванівка Тернопільського району. Правоохоронці з'ясовують, хто саме з двох чоловіків керував мотоциклом.

Повідомлення про аварію, в якій травмувалися 17-річний підліток та 22-річний чоловік, в поліцію надійшло о 00:30 29 серпня. Очевидці телефоном повідомили, що мотоцикл, на якому було двоє людей, врізався в дерево на дорозі поблизу села Іванівка.

«За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням та на повороті злетів з дороги і врізався у дерево. У результаті зіткнення один чоловік загинув, інший – перебуває у реанімації. За його життя борються медики», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 29 серпня.

В аварії загинув 22-річний чоловік. В поліції ZAXID.NET зазначили, що наразі невідомо, хто саме перебував за кермом мотоцикла. 17-річного потерпілого, який перебуває в лікарні, не можливо допитати через те, що він знаходиться без свідомості. Відомості за фактом ДТП внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).