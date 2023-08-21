Жінку затримали в Івано-Франківській області

Майже рік помічниця гауляйтера з Куп’янщини переховувалася в Івано-Франківській області. Після того, як росіяни окупували Куп'янськ і призначили свого голову Максима Губіна, жінка пішла працювати до нього секретаркою. Коли ж ЗСУ звільнили місто, то зловмисниця втекла в тил на Прикарпаття. Тепер підозрювану судитимуть за колабораційну діяльність.

Правоохоронці Харківщини розшукали 30-річну помічницю гауляйтера з Куп’янщини, яка майже рік переховувалася в Івано-Франківській області, повідомив 21 серпня на своїй Facebook-сторінці начальник слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейським жінка розповіла, що коли росіяни окупували місто, то вона була без роботи, тому вирішила піти працювати секретаркою до призначеного гауляйтера. На цій посаді жителька Куп'янська перебувала кілька місяців. З міста поїхала за перед тим, як ЗСУ звільнили його від окупаційної влади.

«Секретаркою так званого "голови тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району" Максима Губіна вона була аж поки її начальник не втік в Росію. Приймала вхідну кореспонденцію на підпис Губіну, виконувала його особисті доручення», – розповів Сергій Болвінов.

Коли українська армія звільнила Куп’янськ, колаборантка чомусь вирішила сховатися на західній Україні. Длчя цього обрала Івано-Франківську область, де провела майже рік.

«Жінку поліція затримала в Івано-Франківську. Зараз їй повідомлено про підозру. Тепер вона під слідством, а справа передана до суду», – додав начальник слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

Секретарці гауляйтера Куп'янського району повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 КК України (Добровільне зайняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора). Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.