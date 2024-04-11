11 квітня сили ППО знищили 18 ракет та 39 безпілотників «Shahed»

Під час масованої російської атаки вночі 11 квітня на Прикарпатті спрацювала протиповітряна оборона. На території області сили ППО збили кілька повітряних цілей.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, внаслідок атаки РФ та роботи ППО постраждалих нема.

«Цієї ночі ворог знову атакував об’єкти енергетичної сфери по всій Україні. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написала у Facebook Світлана Онищук.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі Росія атакувала Україну 42 ракетами та 40 БПЛА. Протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей – 18 ракет та 39 безпілотників «Shahed».

На цей раз основним напрямком атаки Росія обрала Львівщину, застосувавши кілька аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» та БпЛА. Внаслідок атаки уражено обʼєкт газової інфраструктури в Стрийському районі та електропідстанцію в Червонограді.