Аварія сталася на ґрунтовій дорозі у селі Космач

Смертельна аварія сталася вночі 31 березня у селі Космач. Двоє місцевих мешканців на мотоциклі Kovi в’їхали в кам’яну огорожу. Внаслідок ДТП 20-річний власник мотоциклу загинув на місці, його пасажира госпіталізовано.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 1 квітня, аварія сталася на ґрунтовій дорозі.

«На мотоциклі Kovi їхали місцеві жителі 2003 та 2004 року народження. Рухаючись ділянкою дороги із ґрунтовим покриттям, вони виїхали за межі проїзної частини та наїхали на кам’яну огорожу. Внаслідок автопригоди молодший із чоловіків, власник транспортного засобу, загинув на місці події. Іншого з травмами госпіталізовано», – інформують у поліції.

У травмованого взяли кров для проведення аналізу на вміст алкоголю. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.