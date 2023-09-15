Долинський районний суд засудив прикарпатця до семи років в'язниці за жорстоке побиття роботодавця, в наслідок якого він помер. В суді обвинувачений своєї провини не визнав. Сказав, що лише кілька разів вдарив знайомого через те, що, зі слів цивільної дружини, останній її зґвалтував.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений 30 листопада 2021 року прийшов додому до свого роботодавця разом з цивільною дружиною. В помешканні разом з господарем перебував також їхній спільний знайомий.

Житель Долини спочатку почав кричати на роботодавця, адже перед тим, його цивільна дружина розповіла, що той підпоїв її, а потім зґвалтував, а після сварки почав бити господаря.

«Близько 15:10 30 листопада обвинувачений, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, умисно наніс потерпілому не менше семи ударів кулаками в голову. Від ударів житель Долини отримав важкі травми: закриту черепно-мозкову травму з масивними крововиливами. Ці ушкодження спричинили смерть чоловіка через два дні», – йдеться у вироку Долинського суду від 13 вересня.

В суді обвинувачений свою провину не визнав. Розповів, що потерпілий запропонував йому роботу таксистом, а його цивільній дружині пропонував час від часу підробітки: поприбирати у хаті, приготувати їсти. Одного дня його роботодавець попросив, щоб його дружина Настя прийшла до нього додому і допомогла закрутити консервацію. Жінка пішла, але повернулася аж наступного дня в пригніченому настрої. Від родички обвинувачений дізнався, що його дружина намагалася скоїти самогубство через те, що потерпілий її зґвалтував.

30 листопада обвинувачений вирішив з'ясувати стосунки з роботодавцем, прийшов до нього додому, вони разом випили, а після того почалася сварка, під час якої він завдав кілька ударів по обличчі чоловіка. В суді також зловмисник додав, що вважає, що потерпілий не міг померти від його ударів, оскільки він не вміє наносити смертельних ударів. При цьому він шкодує, що так сталося.

В суді дружина обвинуваченого розповіла, що вона теж завдала кілька ударів по тілу потерпілого – била його алюмінієвою ручкою від духовки по руках та по ногах. Експертиза показала, що ці удари не були смертельно небезпечними. А смерть чоловіка спричинили травми голови із масивними крововиливами.

«Невизнання вини обвинуваченим суд розцінює як спробу уникнути від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Також суддя не встановив обставин, що пом`якшують, або ж обтяжують покарання», – йдеться у вироку суду. Суд визнав винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.