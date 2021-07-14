Патрульні запинили водія через те, що він їхав без шолома, а на його мопеді не було номерного знака

У середу вночі, 14 липня, у Луцьку патрульні затримали водія мопеда, який порушив одразу шість пунктів ПДР. Чоловік їхав без мотошолома та номерного знаку у стані сп’яніння, без документів, та на мопеді, який мав несправності фар. За це йому загрожує штраф у понад 17 тис. грн і позбавлення права керування транспортними засобами на рік.

Затримали 33-річного водія вночі на вулиці Володимирській у Луцьку, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині. Правоохоронці побачили, що чоловік їхав на мопеді без мотошолома, а на транспортному засобі не було номерного знака. Через ці порушення його і зупинили. Втім, водій одразу заявив патрульним, що їхав п'яним. Також він зізнався, що пив пиво. Опісля чоловіка перевірили на драгері, який підтвердив, що водій дійсно був п’яний.

На порушника склали адмінматеріали за одразу шістьома статтями: керування у стані сп’яніння, відсутність мотошолома, відсутність номерного знака, порушення правил користування попереджувальними сигналами, несправність фар, відмова пред’явити документи на право керування.

Як уточнили в прес-службі патрульної поліції у коментарі ZAXID.NET, покарання чоловік отримає за двома статтями. Йдеться про ч.1 статті 130 (керування у стані сп’яніння), за яке йому загрожує штраф у 17 000 грн та позбавлення права керувати транспортними засобами на рік. Також за ч.6 статті 121 (керування неналежно зареєстрованим транспортним засобом), йому загрожує 850 грн штрафу.