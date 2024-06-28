Костопільський районний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де впродовж двох місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, ввечері 14 вересня 2023 року мобілізований солдат ЗСУ Сергій Ш. самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де проводив час на власний розсуд протягом двох місяців, допоки його 11 листопада не затримали правоохоронці.

У суді Сергій Ш. свою вину визнав і розкаявся. Стверджував, що має намір далі продовжувати службу. Відомо, що обвинувачений – уродженець міста Дубно Рівненської області, з середньою спеціальною освітою, військовослужбовець за призовом під час мобілізації.

Суддя Олександр Цвіркун визнав чоловіка винним ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство і самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.