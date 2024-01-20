Поліцейські зупинили 38-річного водія у Млинові на Рівненщині

У селищі Млинів Рівненської області 19 січня, приблизно о 21:00, поліцейські зупинили 38-річного мешканця Львівщини. Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння та перебував за кермом автомобіля Renault Megane, в якому був неосвітлений номерний знак. Водій відмовився пройти огляд у медзакладі. У прес-службі поліції Рівненської області розповіли, що раніше чоловіка позбавили права керувати транспортом на 10 років.

«Під час перевірки за наявними базами поліцейські з'ясували, що порушник на 10 років позбавлений права керування транспортними засобами, оскільки уже п'ять разів "попадався" поліцейським під час їзди у стані сп'яніння. Крім того, на керманича було складено майже 90 адміністративних матеріалів за порушення ПДР», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування через невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 ККУ). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років. Крім цього, поліцейські відсторонили чоловіка від керування транспортном та склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (передбачає штраф 51 000 грн) та винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (штраф – 340 грн).