Демонстранти з усієї країни зібралися у столиці країни, вимагаючи відставки президента після місяців протестів

У суботу, 9 липня, тисячі протестувальників взяли штурмом резиденцію президента Шрі-Ланки Готабаї Раджапакса. Сам голова країни покинув резиденцію за декілька хвилин до приходу мітингуючих, інформує BBC.

Один з найбільших антиурядових маршів закінчився проривом поліцейських барикад і захопленням офіційної резиденції президента у столиці країни – Коломбо. Поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючений натовп, що оточував резиденцію.

Щонайменше 21 людину, в тому числі двох поліцейських, були поранено і госпіталізовано під час протестів.

NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ — Disclose.tv (@disclosetv) July 9, 2022

Раджапакса й надалі офіційно вважається президентом країни та охороняється військовими. Його місцеперебування на цей момент приховується.

Демонстранти з усієї країни зібралися у столиці країни, вимагаючи відставки президента після місяців протестів на тлі економічної кризи в країні.

WATCH: Protesters storm presidential palace in Sri Lanka as economic crisis worsens pic.twitter.com/diIVaXx8Cd — BNO News (@BNONews) July 9, 2022

Поліція ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних.

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе скликав екстрене засідання лідерів партій у зв'язку з протестами, що проходять у столиці країни, повідомив його офіс.

Оновлено. Лідери політичних партій Шрі-Ланки на скликаній прем'єром країни екстреній нараді закликали президента країни піти у відставку, пише портал NewsWire.

Тим часом повідомляється про спробу Готабаї Раджапакса покинути країну на літаку. Однак, згодом з'явилися кадри, нібито президент втікає зі Шрі-Ланки на борту корабля ВМС.

Як пише УНІАН, острівна держава з 22-мільйоним населенням відчуває гостру нестачу іноземної валюти, через яку обмежений імпорт основних видів палива, харчових продуктів і ліків. Країна занурена в найважчу економічну кризу з моменту здобуття незалежності в 1948 році. Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг обсягом 51 млрд доларів і призупинила погашення майже 7 млрд доларів боргу до погашення цього року. Економічна криза майже спустошила валютні резерви країни.

Багато хто звинувачує в занепаді країни президента Готабая Раджапакса. Невдоволення посилилося в останні тижні, оскільки припинилися поставки палива. Це призвело до закриття шкіл, видачі норми палива для основних служб країни.

Інфляція в червні досягла 54,6%, у квітні Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт.

Шрі-Ланка веде переговори з Міжнародним валютним фондом про допомогу в розмірі 3 млрд доларів, реструктуризацію частини зовнішнього боргу і збір коштів з багатосторонніх і двосторонніх джерел для пом'якшення дефіциту валюти.