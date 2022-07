У суботу, 9 липня, тисячі протестувальників взяли штурмом резиденцію президента Шрі-Ланки Готабаї Раджапакса. Сам голова країни покинув резиденцію за декілька хвилин до приходу мітингуючих, інформує BBC.

Один з найбільших антиурядових маршів закінчився проривом поліцейських барикад і захопленням офіційної резиденції президента у столиці країни – Коломбо. Поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючений натовп, що оточував резиденцію.

Щонайменше 21 людину, в тому числі двох поліцейських, були поранено і госпіталізовано під час протестів.

NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ