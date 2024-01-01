Рятувальники розбирають завали, шукають поранених мешканців

1 січня росіяни запустили чергову партію ударних дронів Shahed. Один з них близько 15:00 влучив у двоповерховий житловий будинок на Сумщині. Внаслідок руйнувань загинули двоє людей – 52-річна жінка та 40-річний чоловік.

Як повідомили у Сумській ОВА, зруйновано будинок у Есманській громаді: «Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога».

В Офісі генпрокурора додали, що одна мешканка будинку отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні. Під завалами рятувальники шукають чоловіка. Згодом поліцейські повідомили, що чоловіка знайшли вже неживим.

Сумська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 1 січня росіяни обстріляли цивільні об’єкти в різних регіонах України: в Одесі загинув 15-річний підліток, на Херсонщині артснаряд зруйнував будинок, загинула жінка. А у Львівській громаді Shahed влучили у гуртожиток університету та зруйнували музей.