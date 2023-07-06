Чоловік працював з циркуляркою

На Тернопільщині чоловік помер від ураження струмом від несправної циркулярки, а його дружина від удару електрики знепритомніла. Медиків швидкої допомоги і поліцію викликав онук подружжя, який своїх родичів знайшов у господарському приміщенні.

Юнак подзвонив на лінію «103» і повідомив, що його діда вдарило електрикою, а бабуся, яка намагалася допомогти своєму чоловіку, також відчула удар струмом. На місце нещасного випадку виїжджала бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі, оглянувши потерпілих, констатували смерть 68 річного господаря. Його дружину врятували.

На місце також виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка вивчила всі обставини загибелі чоловіка.

«У ході перевірки стало відомо, що 68-річний житель Тернопільщини працював з циркуляркою і в якийсь момент його вдарило струмом. Це побачила дружина і спробувала врятувати чоловіка, але також знепритомніла від удару. Знеструмив прилад онук, який був поруч», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці опитали сусідів родини. Люди розповіли, що чоловік завжди усім допомагав, розумівся на електриці, але іноді поводив себе з електроприладами занадто безпечно. Факт загибелі людини від ураження струмом слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок».