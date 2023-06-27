Правоохоронці з'ясовують обставини нещасного випадку

У Чернівцях з висоти впало четверо чоловіків. Нещасний випадок трапився біля однієї з будівель ТОВ «Машзавод». Не витримало риштування і впало разом з людьми.

Трагедія трапилася під час будівельних робіт, повідомило чернівецьке видання Molbuk.ua. Споруджене риштування, вочевидь, не витримало ваги і обірвалося. Четверо чоловіків, які в той момент перебували на висоті, також впали на землю. За інформацією медіа, люди пролетіли п'ять метрів.

На місце події викликали швидку допомогу та правоохоронців. Медики діагностували у чоловіків травми різного ступеня важкості, переломи. Потерпілих оперативно перевезли в медичний заклад. Вже в лікарні усім постраждалим чернівчанам діагностували стан середньої важкості.

На місці нещасного випадку також працювала поліція. Правоохоронці обстежили місце, де впали працівники, опитали свідків. Поліцейські вирішують питання реєстрації факту нещасного випадку в ЄРДР за ч. 1 ст. 271 КК України, а саме порушення вимог законодавства про охорону праці, які призвели до травмування людей. Санкція статті передбачає штраф до 51 тис. грн, або ж виправні робот на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.