На Тернопільщині стрільця-снайпера за самовільне залишення військової частини засудили до 5 років в'язниці. Чоловік понад 9 місяців був вдома та роз'їжджав областю, поки його не викликали прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. В суді чоловік визнав свою провину.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що жителя Чортківського району під час мобілізації було призвано на посаду стрільця-снайпера третього відділення охорони першого взводу охорони третьої роти охорони батальйону охорони військової частини.

«Військовослужбовець мав прибути вчасно на службу до військової частини о 8:30 15 вересня 2022 року. Однак, не маючи на це поважних причин обвинувачений не з'явився та, надалі, проводячи час на власний розсуд, о 9:00 20 червня 2023 року добровільно прибув за викликом органу досудового розслідування до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 21 серпня.

В суді обвинувачений визнав свою провину. Слідство також з'ясувало, що в 2021 році військовослужбовець отримав судимість за аналогічною статтею. 13 жовтня 2021 року Мукачівський суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк один місяць.

Між прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим за участі адвоката було укладено угоду про визнання винуватості. Тернопільський міськрайонний суд призначив військовослужбовцю покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.