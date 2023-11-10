Рятувальники шукали чоловіка за допомогою спецзасобів

На Тернопільщині у лісі знайшли мертвим грибника. 68-річний чоловік пішов в ліс по гриби вранці 9 листопада. За словами рідних відтоді він не відповідав на дзвінки. Коли селянин не прийшов додому наступного дня, то вони зателефонували в поліцію та до рятувальників.

Нещасний випадок трапився в Шумській громаді. 68-річний чоловік вранці 9 листопада вийшов з дому в селі Залісці і не повернувся. За словами родичі він розповідав, що йде в ліс по гриби. Коли чоловік не прийшов додому під вечір, рідня почала хвилюватися, а вранці 10 листопада зателефонувала в усі екстрені служби.

«В п’ятницю о 07:30 на пункт звʼязку рятувальної частини м. Шумськ від співробітників національної поліції надійшло повідомлення про зникнення 68-річного жителя с. Залісці Шумської громади. До пошуків зниклого долучились 20 співробітників ДСНС», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 10 листопада.

Щоб знайти заблукалого чоловіка рятувальники залучили 4 одиниці техніки. В ліс на околиці населеного пункту також прибув кінолого зі службовою собакою, а в повітря підняли два дрони, щоб скоріше знайти людину.

Близько 15:20 працівники ДСНС помітили в лісових заростях 68-річного селянина. Рятувальники перевірили пульс та дихання, однак чоловік не подавав ознак життя. Поліцейські внесли факт загибелі людини в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування, аби встановити точну причину та обставини смерті чоловіка.