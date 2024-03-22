Повідомляють про пошкоджені 23 приміщення

На Тернопільщині уламки російської ракети впали на приватні подвір'я. Загалом за даними місцевих ЗМІ, пошкоджено 10 житлових та 13 господарських приміщень. Уламки ворожих об’єктів впали в кількох різних громадах. Наразі загиблих чи травмованих не має.

Під час ракетного удару, який Росія здійснила на територію України, в одному з населених пунктів Тернопільщини зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів. Уламки впали на територію приватних будинків селян. Ушкодженими виявилися 10 житлових будинків та 13 господарських, передає «Суспільне.Тернопіль». За даними Тернопільської ОВА, ніхто наразі не постраждав.

«На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів», – повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації вранці в п’ятницю, 22 березня.

В іншому домогосподарстві цієї ночі, через вибухову хвилю пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Постраждалих немає. Відповідні служби та комісії місцевих громад працюють на місцях. Вони будуть оцінювати збитки, які були завдані внаслідок російської атаки.

В Тернопільській обласній військовій адміністрації після сьогоднішньої атаки дали доручення перевірити готовність всіх пунктів «Незламності». «Наразі потреби розгортати ці пункти не має, але вони мають бути підготовлені. Зараз ми проведемо аудит і перевіримо, щоб в цих пунктах було все наявне, усі пристрої, які забезпечуватимуть автономну роботу», – розповів заступник голови ОВА Віктор Устенко під час брифінгу 22 березня.

Керівництво ДСНС Тернопільщини зазначило, що фермери також під час роботи в полях можуть виявляти уламки ракет і шахедів. Якщо будуть такі випадки, то працівникам агросектору слід негайно повідомляти про це в поліцію і ДСНС.