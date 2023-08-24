Результати дослідження підтвердили, що собака захворіла на сказ

В Чортківській громаді на Тернопільщині оголосили карантин через собаку, яка захворіла на сказ і згодом померла. Тварина жила на території місцевого підприємства у селі Горішня Вигнанка. Тиждень тому собака почала агресивно поводитися до інших тварин і людей, а через день померла. Результати досліджень підтвердили сказ.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Чортківській міській раді оголосила карантин у двох мікрорайонах Чорткова – Калічівка та Синяково, а також у селах Пастуше, Переходи, Горішня Вигнанка з прилеглими до них угіддями, лісовими та польовими масивами. Сказ у тварини виявила керівниця громадської організації «Друг», яка опікується бездомними собаками в Чорткові.

«Голова громадської організації звернулась до Чортківської районної ветлікарні, зазначивши, що собака,я ка нещодавно померла на підприємстві, ймовірно мала сказ. Тварина привела цуценят, а потім почала проявляти агресію щодо свого виводку, також агресивно поводилась до працівників підприємства. Наступного дня собака померла», – повідомили на засіданні комісії у четвер, 24 серпня.

Ветлікарі провели епізоотичне обстеження: відібрали аналізи та направили на експертизу. За результатами дослідження підтвердили захворювання собаки на сказ. Члени комісії визначили зону карантину щодо сказу. Жителям населених пунктів рекомендували зробити безплатні щеплення від небезпечної недуги своїм домашнім тваринам. Вакцинувати улюбленців можна в Чортківській районній державній ветлікарні.