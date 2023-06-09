Щоб вивільнити тіло чоловіка залучили рятувальників

В Тернопільській області увечері поблизу лісопосадки перекинувся трактор і придавив 27-річного водія. Коли чоловіка знайшли односельці, то він був ще живим, але непритомним. Однак невдовзі від отриманих травм помер.

Аварія трапилася о 22:00 8 червня с. Конюхи Козівської територіальної громади на виїзді з лісу, яке входить до Конюхівського лісництва філії «Бережанське ЛМГ "ДП "Ліси України"». Односельці помітили на лісовій дорозі перекинутий трактор, а під ним знайшли придавленого 27-річного водія. Люди викликали швидку допомогу та рятувальників, які допомогли витягнути потерпілого.

«Водій трактора SHIFENG SF350L при виїзді із лісу допустив перекидання транспортного засобу. З метою деблокування тракториста на місце події залучався черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону», — повідомили в ДСНС Тернопільщини.

На місце також прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік перекинувся, коли тягнув трактором з лісу колоди дерев.

«В ході перевірки стало відомо, що чоловік перетягував на ланцюговому щепленні колоди дерев. В якийсь момент задні колеса сільгосптехніки почали буксувати та транспорт перекинувся», — повідомили в поліції Тернопільщини.

Факт аварії, в якій загинув 27-річний житель села Конюхи, поліцейські внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).