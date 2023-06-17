Центр зосередиться на найбільш вразливих точках підводних вузлів

НАТО створило Центр для захисту підводної інфраструктури, щоб убезпечити трубопроводи та кабелі, які розташовані під водою, від російських провокацій, повідомило у п'ятницю, 16 червня, АР.

Центр захисту НАТО започаткувало після нерозкритої атаки на трубопроводи «Північного Потоку» та «Північного Потоку-2». На думку країн НАТО, за провокаціями може стояти Росія, яка активно картографує трубопроводи та кабелі західних країн під водою.

«Щоб підтримати центр, союзники вирішили створити мережу критично важливої ​​підводної інфраструктури, яка об’єднає НАТО, союзників і учасників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про нові ризики та загрози», – повідомив очільник спеціальної групи центру Ганс-Вернер Вірманн.

Після атаки на газопроводи «Північного Потоку» у вересні 2022 року країни НАТО збільшили присутність своїх кораблів у Балтійському та Північному морях. Центр захисту підводної інфраструктури сконцентрується на найбільш вразливих точках, зокрема на трубопроводах на мілководді. До слова, Північне море перетинають понад 8000 км нафто- і газопроводів.

«Російські кораблі активно картографували нашу критичну підводну інфраструктуру. Є підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу», — сказав анс-Вернер Вірманн журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.