Генсек НАТО повідомив про створення центру захисту підводної інфраструктури
Центр покликаний вберегти країни НАТО від провокаціій Росії
НАТО створило Центр для захисту підводної інфраструктури, щоб убезпечити трубопроводи та кабелі, які розташовані під водою, від російських провокацій, повідомило у п'ятницю, 16 червня, АР.
Центр захисту НАТО започаткувало після нерозкритої атаки на трубопроводи «Північного Потоку» та «Північного Потоку-2». На думку країн НАТО, за провокаціями може стояти Росія, яка активно картографує трубопроводи та кабелі західних країн під водою.
«Щоб підтримати центр, союзники вирішили створити мережу критично важливої підводної інфраструктури, яка об’єднає НАТО, союзників і учасників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про нові ризики та загрози», – повідомив очільник спеціальної групи центру Ганс-Вернер Вірманн.
Після атаки на газопроводи «Північного Потоку» у вересні 2022 року країни НАТО збільшили присутність своїх кораблів у Балтійському та Північному морях. Центр захисту підводної інфраструктури сконцентрується на найбільш вразливих точках, зокрема на трубопроводах на мілководді. До слова, Північне море перетинають понад 8000 км нафто- і газопроводів.
«Російські кораблі активно картографували нашу критичну підводну інфраструктуру. Є підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу», — сказав анс-Вернер Вірманн журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.