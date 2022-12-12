Пожежа сталася на трасі поблизу села Нижнє Солотвино під Ужгородом

На автодорозі поблизу Ужгорода загорівся рейсовий автобус «Ужгород – Довге». Інцидент стався вранці у понеділок, 12 грудня, на трасі в селі Нижнє Солотвино. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, попередня причина пожежі в автобусі – загорання електропроводки. Постраждалих немає.

Фото та відео пожежі в пасажирському автобусі на трасі зранку у понеділок, 12 грудня, опублікували кілька популярних Telegram-каналів. У патрульній поліції ZAXID.NET підтвердили факт пожежі та уточнили, що йдеться про рейсовий автобус «Ужгород – Довге». Наразі невідомо, скільки пасажирів їхали цим рейсом.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпатської області, інцидент стався близько 08:00 на трасі поблизу села Нижнє Солотвино поблизу Ужгорода. Попередньо відомо, що водій автобуса «Ужгород – Довге» почув запах горіння та зупинив автобус. Усі пасажири встигли вийти з маршрутки.

Попередня причина пожежі – загорання електропроводки. За кермом маршрутки перебував мешканець Хустського району. Ні водій, ні пасажири під час пожежі не постраждали. Як видно на фото та відео, автобус вигорів повністю. Обставини інциденту з’ясовують фахівці.

Пізніше у прес-службі ДСНС Закарпаття уточнили, що горів автобус І-VAN. Вогонь рятувальники загасили за 30 хвилин. «Причину пожежі та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронці», – додали в ДСНС.