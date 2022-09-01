На Закарпатті п’ятниця, 2 вересня, оголошена Днем жалоби за військовими 128-ї гірсько-штурмової бригади, які загинули під час наступу на фронті. Лише за два дні область отримала звістки про загибель на війні сімох військових із Закарпаття.

Про оголошення загальнообласного Дня жалоби повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита ввечері середи, 31 серпня. За останні два дні Закарпаття отримало повідомлення про загибель командира розвідувальної роти Василя Бабича з Мукачева, солдата Андрія Костика із Ясіня, воїнів Степана Епереші та Івана Дрія із Королева, Василя Попадича із Ділового, Романа Грапенюка із Рахівщини та Михайла Петейчука із Тячівщини.

«Під час наступальної бойової операції на позиції окупантів загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя забезпечили вихід підрозділів на визначені рубежі. 2 вересня на території Закарпаття ми вшануємо пам’ять героїв, які загинули, виконуючи службовий обов’язок, борючись із російським агресором», – зазначив Віктор Микита.

На День жалоби у Закарпатській області будуть приспущені державні прапори, о 9:00 – хвилина мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться поминальні богослужіння.