Range Rover іноземної реєстрації, що прямував у напрямку держрубежу, зупинили на контрольному посту з метою перевірки

На Закарпатті прикордонники Чопського загону виявили автомобіль, який з 2014 року перебуває у розшуку як викрадений. Про це у п’ятницю, 9 лютого, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Автомобіль марки Range Rover іноземної реєстрації, що прямував у напрямку держрубежу, зупинили на контрольному посту з метою перевірки. Керував автівкою 43-річний закарпатець, якого раніше правоохоронці викривали на причетності до переправрення через державний кордон чоловіків призовного віку.

Під час перевірки прикордонники виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки. Далі прикордонники встановили, що позашляховик перебуває у розшуку з 2014 року як викрадений на Київщині.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Ужгородське РУП ГУНП у Закарпатській області повідомили про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Транспортний засіб вилучила слідчо-оперативна група. Проводяться слідчі дії.