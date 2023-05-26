Син закопав жінку на подвір'ї ще в лютому 2023 року

Поліція на Закарпатті затримала чоловіка, який вбив свою 63-річну матір та закопав її у прибудові до її власного будинку. Вбивство сталось в Іршаві, повідомили у п'ятницю, 26 травня, у прес-службі поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, до відділення поліції звернулась жінка, яка не могла вийти на зв'язок зі своєю матір'ю з лютого 2023 року та просила розшукати її. За словами жінки, її 63-річна матір жила із сином (рідним братом заявниці).

«Заявниця розповіла, що, поки вона перебувала за кордоном, зв'язок з мамою обірвався. Остання перестала відповідати на дзвінки. Вдома, де вона проживала з братом заявниці, тобто своїм сином, її теж тривалий час не було. Це у своїх показах підтвердили й односельці зниклої», – повідомили у прес-службі поліції.

В ході розшуку жінки правоохоронці визначили, що до її зникнення може бути причетний її 37-річний син. Перебуваючи напідпитку, чоловік посварився з матір'ю та забив її до смерті. Тіло загиблої злочинець закопав у прибудові на подвір'ї, де проживав з матір'ю.

«Встановлено, що в середині лютого 37-річний чоловік вчергове розпивав алкогольні напої за місцем проживання. В стані сп’яніння він вчинив конфлікт з мамою, який закінчився вбивством: підозрюваний наніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Тіло вбитої ще добу пролежало в будинку, а вже наступного дня зловмисник викопав яму у підсобному приміщенні поряд з будинком та закопав у ній тіло матері», – повідомили у прес-службі поліції.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.