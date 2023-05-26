На Закарпатті п'яний чоловік вбив свою матір та закопав її тіло біля власного будинку
Донька загиблої жінки звернулася до поліції, оскільки матір не виходила на зв'язок
Поліція на Закарпатті затримала чоловіка, який вбив свою 63-річну матір та закопав її у прибудові до її власного будинку. Вбивство сталось в Іршаві, повідомили у п'ятницю, 26 травня, у прес-службі поліції Закарпатської області.
За даними правоохоронців, до відділення поліції звернулась жінка, яка не могла вийти на зв'язок зі своєю матір'ю з лютого 2023 року та просила розшукати її. За словами жінки, її 63-річна матір жила із сином (рідним братом заявниці).
«Заявниця розповіла, що, поки вона перебувала за кордоном, зв'язок з мамою обірвався. Остання перестала відповідати на дзвінки. Вдома, де вона проживала з братом заявниці, тобто своїм сином, її теж тривалий час не було. Це у своїх показах підтвердили й односельці зниклої», – повідомили у прес-службі поліції.
В ході розшуку жінки правоохоронці визначили, що до її зникнення може бути причетний її 37-річний син. Перебуваючи напідпитку, чоловік посварився з матір'ю та забив її до смерті. Тіло загиблої злочинець закопав у прибудові на подвір'ї, де проживав з матір'ю.
«Встановлено, що в середині лютого 37-річний чоловік вчергове розпивав алкогольні напої за місцем проживання. В стані сп’яніння він вчинив конфлікт з мамою, який закінчився вбивством: підозрюваний наніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Тіло вбитої ще добу пролежало в будинку, а вже наступного дня зловмисник викопав яму у підсобному приміщенні поряд з будинком та закопав у ній тіло матері», – повідомили у прес-службі поліції.
Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.