Франківцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

На Закарпатті детективи БЕБ викрили жителя Івано-Франківська, який продавав фальсифіковані тютюнові вироби. Під час обшуків у нього знайшли 27 ящиків сигарет без акцизних марок вартістю 1 млн грн.

Як повідомили у територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 30 січня, контрафактні сигарети чоловік отримав поштою.

«За результатами проведених обшуків складського приміщення детективи БЕБ виявили та вилучили 27 ящиків тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1 мільйона гривень», – інформують у БЕБ.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів франківцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.