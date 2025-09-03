Путін та Сі Цзіньпін говорили про досягнення безсмертя

У середу, 3 вересня, журналісти випадково записали розмову російського диктатора Владіміра Путіна та китайського президента Сі Цзіньпіна під час військового параду в Пекіні. На запис потрапило обговорення Путіна та Сі теми безсмертя, пересадки органів та життя до 150 років, повідомило агентство Reuters із посиланням на китайського державного мовника CCTV.

За даними агентства, під час телетрансляції того, як Путін та Сі йшли до трибуни на площі Тяньаньмень, де вони разом з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином мали спостерігати за парадом, мікрофон випадково записав їхню розмову. Вона стосувалася розвитку біотехнологій та життя до 150 років.

На початку запису чути, як перекладач пояснює Путіну слова китайського очільника: «Раніше рідко хто доживав до 70 років, а нині у 70 років ти все ще дитина». Відповідь Путіна Сі на записі не чути, проте перекладач на китайську пояснив його слова так: «Завдяки розвитку біотехнологій, людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все молодше і навіть досягти безсмертя». Також було чути перекладачку Кім Чен Іна, яка сказала про «пересадку органів».

У відповідь Путіну Сі Цзіньпін відповів: «Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150 років». На цьому показ Путіна, Сі та Кіма припинили, а відео перемкнули на широкий план площі Тяньаньмень.

Reuters із посиланням на адміністрацію радіо та телебачення Китаю повідомило, що висвітлення параду, на якому були присутні Сі, Кім та Путін, переглянули 1,9 млрд разів в інтернеті та 400 млн разів на телебаченні.

Згодом Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що говорив з Сі Цзіньпіном про пересадку органів. Він заявив, що «справді обговорювали із Сі Цзіньпіном, що люди зможуть жити довше».

У китайській та російській адміністрації на запити журналістів не відповіли.

За даними Bloomberg, яке першим повідомило про розмову щодо безсмертя, усіх трьох очільників країн турбують питання віку та здоров’я. Зокрема, 72-річний Сі Цзіньпін, який скасував обмеження президентських термінів, ймовірно хоче балотуватися на четвертий президентський термін у 2027 році. Своєю чергою 72-річний Путін також скасував обмеження на кількість термінів, які може обіймати.