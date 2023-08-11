Наркоділки виготовляли «промислові» обсяги метамфетаміну

Служба безпеки провела на Запоріжжі спецоперацію, у результаті якої ліквідовано міжнародний канал контрабанди важких наркотиків в Україну. Під час комплексних заходів затримано організатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання, яке організувало наркобізнес, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 11 серпня.

Як розповіли у відомстві, зловмисники налагодили оптові поставки екстазі з однієї із європейських країн на територію нашої держави для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки заробили майже 30 млн грн.

«Для контрабанди наркотиків іноземні спільники фігурантів ховали «товар» серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну через поштові сервіси та перевізників. Отриману «продукцію» збували до різних регіонів нашої держави, використовуючи розгалужену мережу наркокур’єрів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, наркоділки виготовляли «промислові» обсяги метамфетаміну. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі у Запоріжжі.

За даними слідства, за місяць зловмисники виробляли до 5 кг психотропу. Готовий «товар» вони виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.

Під час 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, а також у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено: 200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном; 250 пігулок екстазі; обладнання для їх синтезу; понад 100 літрів прекурсорів, банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та «замовників», а також комп’ютерну техніку із доказами листування з «постачальниками»; велику суму готівки, одержану злочинним шляхом; зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.

«Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному фігуранту - домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми», – повідомили в СБУ.