Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого НАБУ та САП обвинувачують у хабарництві

НАБУ оголосило в розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого звинувачують у хабарництві. Про це у четвер, 13 липня, повідомила прес-служба НАБУ.

«НАБУ розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 52021000000000144 від 23.03.2021, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про розшук з офіційного сайту НАБУ

Нагадаємо, у лютому 2022 року Владислава Трубіцина викрили на отриманні хабаря, проте він втік. За кілька днів його заарештували з правом застави. За депутата Київської міської ради, якого звинувачують у хабарництві на 1,4 млн грн, невідомі внесли необхідну заставу. Наприкінці травня 2023 року Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом Кирила Буданова. Очільник ГУР написав листа з дозволом Владиславу Трубіцину перетнути кордон із Польщею. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

12 червня майже 10 млн грн застави, які внесли за депутата-втікача від партії «Слуги народу» Владислава Трубіцина, передали у дохід держави.