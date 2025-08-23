НАБУ провело обшуки у двох працівників СБУ, які могли зливати інформацію про справу Коломойського

У четвер, 21 серпня, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офіцерів Служби безпеки України. Вони могли отримати 4 млн грн хабаря за надання службової інформації людині, пов’язаній з олігархом Ігорем Коломойським, повідомила у п’ятницю, 22 серпня, газета ZN.UA із посиланням на постанову ВАКС, яка опинилася в розпорядженні редакції.

Згідно з текстом постанови від 13 серпня, НАБУ мають провести обшук у працівників СБУ Сухоради І.О. та Дударя П.С. За даними ZN.UA, обшук за цією постановою відбувся 21 серпня.

За даними ВАКС, слідство встановило, що протягом 2024-2025 років тогочасний заступник начальника ГУ контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ Сухорада, а також начальник відділу в складі того ж департаменту та управління Дудар могли отримати 4,2 млн грн від Богдана Якимця. Гроші посадовці могли отримати за надання службової інформації – зокрема, йдеться про обстановку у сфері енергетики та розслідування кримінальних проваджень СБУ.

«Якимець був “неформальним помічником” колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але зараз, за словами джерела, Якимець з дозволу Банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. (Коломойський сидить в СІЗО СБУ – ред.)», – повідомила ZN.UA.

За даними видання, Якимець «вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем» чиновників, великого бізнесу та політиків з правоохоронцями. Підставою для обшуків в СБУ стала інформація з його телефону, який вилучили під час обшуку в орендованих ним приміщеннях бізнес-центру в лютому 2025 року.

Неназваний співрозмовник газети повідомив, що в телефоні Якимця було листування зі співробітниками СБУ Дударем та Сухорадою та додав, що вони мають доступ до справи Коломойського про ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Зазначається що у справі фігурує і бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який втік з України. ZN.UA стверджує, що саме Богдан Якимець приводив Боголюбова на бесіду з керівництвом СБУ.

За даними видання, наразі Дударя та Сухораду відсторонили від посад. Вони перебувають в розпорядженні СБУ.

«Важливо також розуміти, що в контексті останніх подій, пов'язаних з арештом і утриманням під вартою двох детективів НАБУ, звинувачених СБУ в державній зраді, один з них — Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу Богдана Якимця. За заявою детектива, в результаті СБУ отримала доступ до всіх справ, які він розслідував. А значить і до справи, по якій проходить Богдан Якимець», – повідомила ZN.UA.

Нагадаємо, на тлі масштабних обшуків у НАБУ та просування закону про фактичну ліквідацію його незалежності наприкінці липня голова СБУ Василь Малюк та генпрокурор Руслан Кравченко звинуватили детективів НАБУ в сприянні втечі Боголюбова з України. Тоді ж детектива Руслана Магамедрасулова звинуватили у можливій співпраці з Росією.

СБУ повідомила, що посадовця затримали 21 липня за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора. Того ж дня йому та його батьку повідомили підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). 22 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

Зазначимо «Українська правда» із посиланням на власні джерела в антикорупційних органах 30 липня повідомила, що Магамедрасулов вів справу співвласника «Кварталу-95» та бізнесмена Тимура Міндіча, близького до президента України Володимира Зеленського.

22 серпня СБУ опублікувала нові докази у справі про бізнес детектива НАБУ з Росією – під час перевірок телефонів Руслана та Сентября Магамедрасулова виявилось, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Крім того, слідство встановило, що батько детектива перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році особисто відвідав країну-агресорку.