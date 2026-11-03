Хабар намагалися дати судді Ужгородського міськрайонного суду

В Ужгороді працівники НАБУ та САП спільно з ДБР викрили забудовника, який намагався передати хабар судді Ужгородського міськрайонного суду. Бізнесмен разом зі спільником пропонували 10 тис. доларів за позитивне рішення в суді щодо земельної ділянки, йдеться на сайті НАБУ. За даними депутата Ужгородської міськради Віталія Глалоги, хабар пропонував забудовник Юрій Сенкулич, якого пов’язують з ЖК «Садовий квартал».

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За даними слідства, будівельна компанія зводила багатоповерховий житловий комплекс на одній із земельних ділянок у Закарпатській області. Однак за позовом мешканців прилеглої території суд тимчасово заборонив будівництво та наклав арешт на ділянку. Згідно з судовим реєстром, справу розглядає суддя Ірина Шепетко. За даними із ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 10 вересня, йдеться про ділянку на території житлового району «Західний» в Ужгороді. В судовій ухвалі також вказаний кадастровий номер – це ділянка площе. 1 га на перехресті вул. Загорська та Кастуся Калиновського. Захисники ТОВ ЖК «Садовий квартал» кілька разів подавали клопотання щодо зняття арешту, однак суд їм відмовляв.

Щоб владнати ситуацію і зняти арешт, керівник компанії разом із чоловіком власниці земельної ділянки нібито вирішили дати хабар судді, яка розглядає цю справу. Посередником для передавання грошей вони обрали суддю Закарпатського апеляційного суду, з яким один із них мав давні дружні стосунки.

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Під час зустрічей в Ужгороді вони спочатку запропонували, а згодом передали судді апеляційного суду 10 тис. доларів. Ці гроші посередник мав передати іншому судді з Ужгородського міськрайонного суду за ухвалення рішення про скасування заборони.

Забудовника та спільника затримали і повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Підприємство ЖК «Садовий квартал», про якого згадує депутат міськради Віталій Глагола, зареєстроване 10 квітня 2026 року в Ужгороді. За даними аналітичної системи YouControl, керівником та засновником ТОВ є Владислав Тимощук.