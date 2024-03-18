Депутатам погрожують ввести проти них санкції та відкрити кримінальне провадження в США

Народні депутати Верховної Ради отримали лист із погрозами від американської адвокатської контори Amsterdam & Partners LLP щодо законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні. Компанія представляє інтереси російської філії церкви та фінансується підсанкційним екс-нардепом Вадимом Новінським, повідомив у понеділок, 18 березня, депутат Володимир В’ятрович.

«Щойно завершилося засідання комітету на якому розглядали безпрецедентну ситуацію – листа з погрозами на імʼя депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату. Як виявилося контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським», – повідомив нардеп.

У зв’язку з погрозами депутати звернулися до Служби безпеки України, аби поінформувати про лист американські спецслужби.

Законопроект передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі-агресорці. Йдеться безпосередньо про УПЦ МП, яка з прийняттям закону не зможе використовувати державне і комунальне майно. Крім того, в разі ухвали проекту закону, перехід громад УПЦ МП до ПЦУ значно спроститься.

«Новий текст різко посилює вашу атаку на УПЦ і, таким чином, наражає вас особисто на юридичну відповідальність у країнах по всьому світу. Якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроект, усі депутати, які проголосують за нього, понесуть персональну відповідальність, потенційно із накладенням на них санкцій в рамках Глобальної програми санкцій США, відомих як Акт Сергія Магнітського, а також понесуть можливі кримінальні покарання», – йдеться у тексті листа.

За словами Володимира В’ятровича, лист із погрозами свідчить про те, що законопроект, який готують члени комітету, є якісним та може зупинити вплив УПЦ МП. Нещодавно комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики затвердив правки до законопроекту.

Крім того, Володимир В’ятрович звернувся до керівництва парламенту, щоб включити розгляд законопроекту у другому читанні у порядок денний. Пропозицію підтримали і члени комітету.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроект №8371 про заборону УПЦ МП. Проти законопроекту проголосували 11 нардепів колишньої ОПЗЖ, включно із колишнім головою забороненої партії Юрій Бойко.

5 березня комітет Верховної Ради рекомендував підтримати законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні. За словами В’ятровича, текст законопроекту став значно ґрунтовнішим за минулорічний урядовий варіант, підтриманий за основу. Низка народних депутатів намагалися зірвати розгляд проекту, внісши велику кількість правок.

Крім того, наразі тривають спроби лобістів УПЦ МП дискредитувати законопроект – 28 лютого в Україні помітили лобіста московського патріархату Роберта Амстердама. При цьому візит Роберта Амстердама намагалися приховати від журналістів, повідомив народний депутат Микита Потураєв. Колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін заявив, що лобістам інтересів УПЦ МП платять за годину 1400 доларів за кошти колишнього нардепа Вадима Новинського.

Зазначимо, Вадим Новинський – російський та український бізнесмен та олігарх, який був депутатом Верховної Ради сьомого, восьмого та дев’ятого скликань. Має статус протодиякона та мецената УПЦ МП та активно підтримує діяльність церкви країни-агресорки в Україні.