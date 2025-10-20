Григорій та Юлія Діденки

Народну депутатку від партії «Слуга народу» Юлію Діденко та її чоловіка Григорія, який очолює Одеську обласну раду, підозрюють в недостовірному декларуванні. Подружжя не задекларувало майна на понад 8 млн грн. Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомив Центр протидії корупції.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили, що подружжя не внесло до своїх декларацій за 2021-2023 роки відомості про майно на суму понад 8 млн грн.

Окрім того, прокурор САП подав до суду позов про визнання необґрунтованими активів подружжя Діденків на суму майже 5 млн грн та стягнення їх в дохід держави.

Зʼясувалося, що подружжя у 2021-2024 роках придбало майна майже на 5 млн грн, серед якого – апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску). Законних доходів для придбання цього майна, на думку слідства, не було. Колегія суддів ВАКС вже наклала арешт на квартиру та нежитлове приміщення, яким володіє Григорій Діденко.

У декларацію за 2024 рік Григорія Діденко, зокрема, вніс:

чотири квартири в Києві, Одесі та Донецьку,

нежитлове приміщення в Трускавці,

авто Audi SQ8,

швейцарські годинники, прикраси та дорогий одяг.

Нагадаємо, 47-річний Григорій Діденко з грудня 2020 року очолює Одеську облраду, а також є керівником регіональної організації партії «Слуга народу». У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив Григорія Діденка орденом «За заслуги» III ступеня.