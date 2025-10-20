Народну депутатку Діденко та її чоловіка викрили на брехні в деклараціях на 8 млн грн
Прокурор САП подав позов про стягнення в дохід держави майна подружжя на майже 5 млн грн
Народну депутатку від партії «Слуга народу» Юлію Діденко та її чоловіка Григорія, який очолює Одеську обласну раду, підозрюють в недостовірному декларуванні. Подружжя не задекларувало майна на понад 8 млн грн. Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомив Центр протидії корупції.
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили, що подружжя не внесло до своїх декларацій за 2021-2023 роки відомості про майно на суму понад 8 млн грн.
Окрім того, прокурор САП подав до суду позов про визнання необґрунтованими активів подружжя Діденків на суму майже 5 млн грн та стягнення їх в дохід держави.
Зʼясувалося, що подружжя у 2021-2024 роках придбало майна майже на 5 млн грн, серед якого – апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску). Законних доходів для придбання цього майна, на думку слідства, не було. Колегія суддів ВАКС вже наклала арешт на квартиру та нежитлове приміщення, яким володіє Григорій Діденко.
У декларацію за 2024 рік Григорія Діденко, зокрема, вніс:
- чотири квартири в Києві, Одесі та Донецьку,
- нежитлове приміщення в Трускавці,
- авто Audi SQ8,
- швейцарські годинники, прикраси та дорогий одяг.
Нагадаємо, 47-річний Григорій Діденко з грудня 2020 року очолює Одеську облраду, а також є керівником регіональної організації партії «Слуга народу». У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив Григорія Діденка орденом «За заслуги» III ступеня.