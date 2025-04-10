Григорій Діденко з грудня 2020 року очолює Одеську облраду

Суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Національного бюро України спільно з прокуратурою та арештувала деяке майно, яке в комірці банку«Восток» зберігав голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. 47-річного посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 17 млн грн. Про це в четвер, 10 квітня повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на ухвалу ВАКС.

Як ідеться, під час обшуку банківського сейфа Діденка у серпні 2024 року правоохоронці виявили значок народного депутата України, 142,7 тис. доларів, білий мішок з написом «Baby pay please» з 42,1 тис. євро, білий мішок із написом DolceGabbana з 4,7 тис. доларів, пакет з магазину Ева з 14 тис. доларів та ще один мішок з 60 тис. доларів та 8 тис. євро.

Також у банківській комірці одеський чиновник зберігав два золоті злитки вагою 100 грамів, золоті прикраси з діамантами, годинники Romain Jerome і HUBLOT і ключі від автомобіля Mercedes. Також детективи НАБУ виявили теки салатового кольору з двома копіями наказу Головного управління розвідки (ГУР) про нагородження глави зборів нагородною зброєю і чотири аркуші записів про доходи та витрати тощо.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті всього вилученого майна, утім захист Григорія Діденка наполіг, що згадані речі є власністю не лише підзахисного, але і його сім’ї, зокрема дружини, дочок, тещі, сестри тещі та її чоловіка, а також брата дружини та його дружини.

Таким чином ВАКС ухвалив рішення задовольнити прохання НАБУ лише частково і заарештував тільки частину майна.

У документі йдеться, що Григорія Діденка підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних в декларацію доходів (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 ККУ).

Нагадаємо, 47-річний Григорій Діденко з грудня 2020 року очолює Одеську облраду, а також є керівником регіональної організації партії «Слуга народу». У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив Григорія Діденка орденом «За заслуги» III ступеня.

Діденка підозрюють у незаконному збагаченні на 17 млн грн. За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік посадовець з дружиною придбали активів на суму, яка на 17 млн грн перевищує законні доходи сім’ї. Серед придбаного нечесним шляхом – автомобілі Audi SQ8 2021 року випуску та Mercedes-Benz C200 2021 року випуску, годинник Hublot, нерухомість, а також кошти, отримані від купівлі-продажу сільгосппродукції та від підрядника, який виконує роботи за бюджетні гроші.