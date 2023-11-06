Поліцейські розігнали порушників водометами та газовими гранатами

У Туреччині у неділю, 5 листопада, протестувальники проти підтримки Ізраїлю намагалися прорватися на військову авіабазу США «Інджирлік». Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Зазначається, що кілька сотень людей здійснили спробу потрапити на авіабазу ВПС США Інджирлік, що розташована в турецькому місті Адана. Поліція застосувала спецзасоби, оскільки демонстранти не реагували на законні вимоги зупинитися.

«Поліцейські загони застосували сльозогінний газ і водомети проти групи, яка намагалася вдертися на авіабазу Інджирлік в Адані на знак протесту проти атак Ізраїлю на Газу. З іншого боку, групі дозволили провести мітинг у визначеному місці на бульварі Сезай Каракоч», – пише видання.

Люди вимагали закрити її через те, що США підтримують Ізраїль та його операцію в Секторі Гази. Як пише Cumhuriyet, акція була організована турецьким мусульманським Фондом гуманітарної допомоги. На його заклик зібралися люди з усієї Туреччини, тоді як основна колона протестувальників прибула на машинах та автобусах зі Стамбула.

Зрештою, поліцейські розігнали порушників водометами та газовими гранатами.