PIPL IB World School – освіта для тих, хто мріє про успішне майбутнє

Українська освіта продовжує змінюватись та вдосконалюватись, в тому числі завдяки ініціативі приватних шкіл, які вміло підхоплюють міжнародні стандарти та приносять нові освітні можливості для українських школярів. Прорив у шкільній освіті Львова зробив у 2024 році ПІПЛ Ліцей – найкращий приватний ліцей Львова за результатами НМТ у 2023 та 2024 роках. Тож більше немає потреби відправляти дитину за кордон для якісної підготовки до навчання у найкращих університетах світу, адже така можливість є у Львові – у PIPL IB World School.

PIPL IB World School – перша і єдина на заході України міжнародна англомовна школа, що пропонує навчання за дипломною програмою міжнародного бакалаврату (International Baccalaureate, IB Diploma Programme) для учнів 10 – 12 класів та відкриває двері до понад 3000 університетів у всьому світі. PIPL IB World School пропонує дворічну програму доуніверситетської підготовки IB Diploma Programme, що поєднує високу академічну якість із практичними навичками, необхідними для успіху у глобальному світі.

«PIPL IB World School – це освіта для тих, хто мріє про світле майбутнє, але не хоче втрачати зв’язок із домом», – зазначає Надія Дубченко, очільниця інноваційної освітньої мережі GlobalKids та PIPL Lyceum.

PIPL IB World School – єдина міжнародна приватна ліцензована школа у Львові, яка пропонує англомовне навчання за міжнародною програмою IB Diploma Programme.

Це вперше у Львові, коли учні можуть завершити школу 2-річним англомовним навчанням та отримати міжнародний атестат, який визнають топові виші світу. Для кого навчання і що потрібно для того, щоб вступити розповідає очільниця ПІПЛ Ліцею Надія Дубченко.

Що таке IB Diploma Programme?

«По-перше, Міжнародний Бакалаврат – це потужна міжнародна освіта, яка побудована з метою виховання покоління розумних та сильних духом людей, що розуміють локальні та глобальні контексти і можуть робити цей світ кращим. Місія організації ІВO.org дуже корелює з місією нашого ПІПЛ Ліцею, що стало великою підтримкою нам у проходженні складного процесу авторизації», – зауважила Надія Дубченко.

IB Diploma Programme – це дипломна програма міжнародного бакалаврату, призначена для студентів старшої школи (16 – 19 років), яка триває 2 роки. За час навчання діти вивчають предмети з 6-ти різних галузей, пишуть свою, мабуть, першу дослідницьку роботу Extended Essay, що дає їм широкий кругозір, доступ до знань міжнародного стандарту, а також ширший вибір предметів дає можливість обирати свою майбутню професію зі значно ширшого переліку.

Чому варто обрати PIPL IB World School?

Єдина IB школа на заході України, яка працює за міжнародними стандартами IB. Це не просто програма навчання, це – глобальний освітній стандарт, визнаний у всьому світі. Два атестати – український та міжнародний. Завершуючи навчання, випускники отримують два дипломи: український державний атестат і міжнародний диплом IB, який приймають університети без додаткових вступних тестів. Економія коштів. Навчання вдома коштує значно дешевше, ніж підготовка за кордоном. У PIPL IB World School можна заощадити до $15 000, які б витрачалися на школу за кордоном, проживання, трансфери та інші витрати. Висока якість викладання. У школі працюють досвідчені викладачі, які пройшли сертифікацію IB. Програма побудована так, щоб розвивати не лише академічні знання, а й критичне мислення, самостійність та глобальну обізнаність.

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Однією з ключових переваг PIPL IB World School є також можливість закрити вимогу 12-річного навчання, яка є обов'язковою для вступу до деяких закордонних університетів. Студенти, які вступають до PIPL після закінчення 9 або 10 класу, протягом двох років отримують міжнародний диплом, що визнається в усьому світі.

«Це оптимальне рішення для українських сімей, які прагнуть забезпечити своїм дітям якісну освіту за кордоном, і тепер можуть залишити їх вдома ще на два роки та надати якісну доуніверситетську підготовку міжнародного рівня», – зазначає Анна Дмитрів, керівниця PIPL IB World School.

Які предмети вивчають студенти?

Програма IB Diploma Programme пропонує учням широкий вибір предметів, які діляться на шість груп:

Language A: Language and Literature Language B: Language Acquisition Individuals and Societies Sciences Mathematics Arts

Студенти обирають по одному предмету з кожної групи, що дозволяє їм здобути всебічну освіту. Окрім основних предметів, студенти також виконують блок CORE, який суттєво вирізняють її з-поміж інших освітніх систем. CORE містить в собі три ключові елементи ІВ програми, а саме:

Extended Essay (Розширене есе): самостійне дослідження з улюбленого предмета на тему, яка цікавить студента.

Theory of Knowledge (Теорія знань): розвиток критичного мислення та аналізу знань.

CAS (Creativity, Activity, Service) : проєкти у сфері творчості, різного виду спортивних активностей, а також волонтерські та громадські проєкти, що сприяють особистісному розвитку.

«Ця система дозволяє кожному студенту розкрити свої таланти, знайти власний шлях до успіху, а також такий обов'язковий компонент, як CAS дає можливість поступово та зважено сформувати портфоліо позаакадемічних досягнень, яке є дуже важливим для університетів при відборі абітурієнтів», – додає Анна Дмитрів.

Чому на IB Diploma Programme варто навчатись саме в PIPL IB World School?

PIPL IB World School відкрито на базі приватного ліцею PIPL Lyceum, який вже здобув репутацію одного з найкращих приватних освітніх закладів Львова, адже:

Два роки PIPL Lyceum – перший серед приватних та четвертий серед усіх шкіл Львова за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ). Окрім цього, у всеукраїнському рейтингу PIPL Lyceum посідає 25 місце. Це свідчить про високий рівень академічної підготовки учнів і професіоналізм викладачів.

PIPL IB World School має доступ до найкращих ресурсів, викладацького складу та інфраструктури, які є основою для надання освітніх послуг преміальної якості.

PIPL IB World School офіційно авторизована як IB World School, що підтверджує відповідність її філософії, політик, стандартів та навчальних програм міжнародним стандартам.

«PIPL Lyceum став синонімом якості у сфері приватної освіти Львова, і наша міжнародна школа PIPL IB World School успадкувала цей підхід і стала унікальною можливістю для українських студентів здобути міжнародну освіту вдома», – наголошує Надія Дубченко, очільниця PIPL Lyceum.

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Очне англомовне навчання – повне занурення в міжнародний освітній досвід

Навчання у PIPL IB World School відбувається повністю англійською мовою і виключно в очному форматі. Це дозволяє створити ефективне освітнє середовище, де кожен урок – це урок англійської, де студенти вивчають предметну термінологію, вдосконалюють розмовну англійську, а також читання, слухання і, звісно ж, письмо. Після навчання студенти вільно пишуть, читають та спілкуються англійською на різні теми – від літератури до фізики чи театру.

Очний формат навчання гарантує якість і системність, яких неможливо досягти у дистанційному форматі. Учні взаємодіють із викладачами, працюють над проєктами в командах і беруть участь у дискусіях, тож не лише отримують знання, а й розвивають навички співпраці, лідерства та комунікації, що формують справжній міжнародний освітній досвід.

Навчання за підручниками світових лідерів

Для забезпечення найвищого рівня академічної підготовки у PIPL IB World School використовуються міжнародні підручники від провідних видавництв, таких як Cambridge, Hodder, Pearson, Harvard, а також міжнародний освітній ресурс Kognity. Це гарантує, що студенти отримують актуальні знання, які відповідають світовим стандартам, і стануть сильними, розумними, з глобальним світоглядом та готовими до нових викликів у будь-якому університеті, який би вони не обрали.

Чи можна після закінчення PIPL IB World School вступити до українських вишів?

ІВ Diploma на даний час не визнається українською системою вищої освіти як документ для вступу, тож необхідно мати український атестат і здати НМТ. У PIPL IB World School можна також отримати український атестат (це входить у вартість навчання як бонус), а також підготуватись до НМТ у власному репетиторському центрі, де працюють виключно викладачі ліцею. І саме вони готували попередні випуски, що зробило ліцей лідером серед приватних шкіл два роки поспіль. Дехто зі студентів, які зараз навчаються на ІВ Diploma Programme, готуються здавати НМТ, оскільки розглядають вступ до українських вишів після закінчення ІВ навчання.

Набір на 2025 рік вже почався

IB освіта надає якісне освітнє навантаження, розвиток інтелектуального потенціалу, навички навчатись англійською мовою та вільно володіти нею на професійному рівні, надає потужну доуніверситетську підготовку та диплом, що відкриває двері 3000+ вишів світу. І також, що дуже важливо, ІВ освіта – це середовище однодумців, потужних та мотивованих студентів, що розуміють цінність освіти. Тож вибір PIPL IB World School у Львові – це єдина та унікальна можливість надати дітям потужний поштовх до подальшого успішного життя.

Як вступити у 2025 році?

Відбір студентів відбувається за такими етапами: вступні тестування, мотиваційний лист, співбесіда з психологом та керівником школи. У випадку взаємної згоди сторін – рекомендація до зарахування та підписання договору. Вступна кампанія стартувала, кількість місць обмежена.

Увесь процес рекрутингу – безкоштовний. Записатись на консультацію або зареєструватись на вступ можна на офіційному сайті.