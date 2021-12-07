Найчастіше українці шукали інформацію російською мовою

Компанія «Google Україна» оприлюднила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошукового сервісу у році, що минає. Згідно із результатами аналізу пошуку, у 2021 році українців цікавили «Євро 2020», корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» та розважальне шоу «Холостяк 2021». Про це йдеться блозі Google, опублікованому у вівторок, 7 грудня.

Також у першу десятку за популярністю потрапили запити, що стосувалися великих спортивних подій. Загалом десятка найпопулярніших запитів виглядає наступним чином:

Євро 2020

Гра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Україна Англія

Усик Джошуа

Євробачення 2021

Україна Швеція

Олімпіада 2021

Вступ 2021

У категорії «Персони» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та російську співачку МакSім.

Топ-10 запитів у категорії «Персони»:

З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про британського принца Філіппа, французького актора Жан-Поля Бельмондо і радянського і російського актора Володимира Меньшова.

Найпопулярніші запити у категорії «Втрата»:

У категорії «Фільми» українців найбільше цікавив «Веном 2». Також у топ-10 запитів потрапили новий «Загін самогубців», «Ліга справедливості» Зака Снайдера та «Дюна». З мультиків найпопулярнішими виявилися «Бос молокосос 2» та «Душа».

У категорії «Серіали» українці найбільше гуглили корейський хіт Netflix «Гра в кальмара», а в категорії телешоу – «Холостяк».

Найпопулярніші запити у категорії «Серіали»:

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

Найпопулярніші запити у категорії «ТВ-шоу»:

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Гра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Зірки в Африці

Танці з зірками

«Покупкою року» за версією Google цього року стала антистрес-іграшка поп-іт. Також українці активно шукали, де купити квиток на потяг, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

Крім того, у 2021 році українці активно шукали що таке АВОВА, сімпл-димпл та клабхаус та намагалися з’ясувати як помер Сквідвард.

Топ-10 запитів у категорії «Що таке?»

АВОВА

Сімпл дімпл

Формалін

Поп іт

Локдаун

Мітинг

Клабхаус

Гра в кальмара

Райдужний поцілунок

Фріланс

З серйозніших питань українців цікавило: як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію та як зареєструватися у додатку Дія та оновити її.