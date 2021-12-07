Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2021 році
У році, що минає, українців цікавили великі спортивні події, культові серіали та антистрес-іграшки
Компанія «Google Україна» оприлюднила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошукового сервісу у році, що минає. Згідно із результатами аналізу пошуку, у 2021 році українців цікавили «Євро 2020», корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» та розважальне шоу «Холостяк 2021». Про це йдеться блозі Google, опублікованому у вівторок, 7 грудня.
Також у першу десятку за популярністю потрапили запити, що стосувалися великих спортивних подій. Загалом десятка найпопулярніших запитів виглядає наступним чином:
- Євро 2020
- Гра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Україна Англія
- Усик Джошуа
- Євробачення 2021
- Україна Швеція
- Олімпіада 2021
- Вступ 2021
У категорії «Персони» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та російську співачку МакSім.
Топ-10 запитів у категорії «Персони»:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSім
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про британського принца Філіппа, французького актора Жан-Поля Бельмондо і радянського і російського актора Володимира Меньшова.
Найпопулярніші запити у категорії «Втрата»:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
У категорії «Фільми» українців найбільше цікавив «Веном 2». Також у топ-10 запитів потрапили новий «Загін самогубців», «Ліга справедливості» Зака Снайдера та «Дюна». З мультиків найпопулярнішими виявилися «Бос молокосос 2» та «Душа».
У категорії «Серіали» українці найбільше гуглили корейський хіт Netflix «Гра в кальмара», а в категорії телешоу – «Холостяк».
Найпопулярніші запити у категорії «Серіали»:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
Найпопулярніші запити у категорії «ТВ-шоу»:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Гра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Зірки в Африці
- Танці з зірками
«Покупкою року» за версією Google цього року стала антистрес-іграшка поп-іт. Також українці активно шукали, де купити квиток на потяг, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
Крім того, у 2021 році українці активно шукали що таке АВОВА, сімпл-димпл та клабхаус та намагалися з’ясувати як помер Сквідвард.
Топ-10 запитів у категорії «Що таке?»
- АВОВА
- Сімпл дімпл
- Формалін
- Поп іт
- Локдаун
- Мітинг
- Клабхаус
- Гра в кальмара
- Райдужний поцілунок
- Фріланс
З серйозніших питань українців цікавило: як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію та як зареєструватися у додатку Дія та оновити її.