Ноутбуки для тих, хто цінує комфорт, продуктивність і стиль

«Чорна п’ятниця» – це ідеальна можливість придбати за вигідною ціною те, що давно хотілося. Однак до купівлі потрібно підходити відповідально, особливо якщо йдеться про техніку.

Якщо вам потрібен ноутбук, то перед тим, як «ловити знижки», бажано визначитися, яка саме модель підійде для навчання, роботи чи творчості. Можна зупинитися на кількох варіантах або ж одразу обрати саме той, який хочете мати.

Якщо ви шукаєте ідеальний девайс, радимо звернути увагу на два ноутбуки ASUS. Ці потужні та портативні пристрої оснащені OLED-дисплеями, які відтворюють надзвичайно контрастне й барвисте зображення. Важливо, що на них вже діють знижки до «чорної п’ятниці».

ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

15,6-дюймовий Vivobook S 15 OLED має тонкий й легкий корпус, завдяки чому чудово підходить для активного життя. Серед інших особливостей ноутбука – оригінальний дизайн із рельєфною плашкою на металевій кришці та помаранчева клавіша Esc.

Виробник пропонує пристрої у 4 кольорах: сріблястий (Cool Silver), білий (Cream White), синій (Solar Blue) і чорний (Midnight Black). Тож можна обрати той, який подобається найбільше.

Vivobook S 15 OLED вирізняється не лише стильним дизайном, а й надзвичайно високою продуктивністю. Процесор Intel Core 13-го покоління H-серії забезпечує неймовірну швидкодію для роботи та розваг. При цьому пристрій не перегріватиметься: завдяки системі охолодження ASUS IceCool і тепловим трубкам тепло від компонентів ноутбука ефективно розсіюється. Тож під час роботи підтримується стабільна температура.

Особливої уваги заслуговує OLED-дисплей ноутбука, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600. Він дозволяє насолоджуватися винятковою якістю зображення, а насичені кольори, глибокі чорні відтінки та висока контрастність (1 000 000:1) роблять кожен візуальний елемент живим і реалістичним. Надзвичайно низький час відгуку в 0,2 мс гарантує плавність відтворення динамічних сцен.

Дисплей можна використовувати для професійної роботи з графічним контентом, адже він підтримує 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB). Технологія OLED дає також змогу отримати широкі кути огляду – ця функція буде дуже корисною при спільному перегляді відео або презентацій.

Крім того, OLED-дисплей випромінює на 70% менше шкідливого синього світла, ніж традиційні дисплеї. Це дуже важливо для комфорту зору користувачів, особливо під час тривалого перебування за ноутбуком. Якісну реалізацію рішень, що покращують комфорт для зору, підтверджено сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.

Однією з визначальних характеристик при виборі ноутбука є те, як довго акумулятор тримає заряд. У випадку з Vivobook S 15 OLED пристрій може працювати в автономному режимі цілий день. Висока ємність (70 Вт·год) означає заряд на довгі години, а технологія швидкого заряджання дасть змогу відновити 60% заряду лише за 49 хвилин.

Ноутбук має також усі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і моніторів:

Thunderbolt 4 (USB-C) з можливістю заряджання,

два порти USB Type-A,

HDMI 1.4,

комбінований аудіороз’єм для виведення звуку.

Ноутбук Vivobook S 15 OLED сертифікований відповідно до програми Intel Evo, тож користувачам гарантовані швидкі інтерфейси, висока продуктивність та автономна робота протягом дня. А міцність і надійність пристрою підтверджує той факт, що він пройшов випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H.

Vivobook S 15 OLED має ще одну цікаву особливість: певні ділянки корпусу покриті захистом ASUS Antimicrobial Guard на основі іонів срібла, який пригнічує ріст бактерій на 99% впродовж трьох років. Це дозволяє не турбуватися про здоров’я, адже таке покриття допомагає підтримувати поверхню ноутбука в чистоті та знижує ймовірність поширення потенційно шкідливих бактерій.

Zenbook S 13 OLED (UX5304)

Тим, хто шукає стильний і потужний ноутбук для роботи або навчання, варто звернути увагу на Zenbook S 13 OLED. Цей потужний та елегантний пристрій у повністю металевому корпусі за товщини 1 см важить лише 1 кг.

Маючи сертифікат відповідно до вимог програми Intel Evo, Zenbook S 13 OLED поєднує в собі високу продуктивність і неймовірну автономність. Він має потужні технічні характеристики:

процесор Intel Core i7 13-го покоління;

до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5;

швидкий SSD-накопичувач обсягом до 1 ТБ;

акумулятор високої ємності (63 Вт·год), що підтримує до 14 годин відтворення потокового відео в автономному режимі.

«Родзинка» ноутбука – це OLED-дисплей, який має співвідношення сторін 16:10, роздільну здатність 2,8K і час відгуку лише 0,2 мілісекунди. Завдяки цьому власники ноутбука можуть насолоджуватися чітким, яскравим й насиченим зображенням.

Важливо, що OLED-дисплей ноутбука відповідає вимогам сертифікації DisplayHDR True Black 500. Це свідчить про здатність відображати яскраві білі та найглибші чорні відтінки. А Pantone Validated гарантує найвищу точність відтворення кольорів (Delta E < 1).

Водночас завдяки підтримці колірної гами 100% DCI-P3 пристрій здатен відтворювати насичені кольори кінематографічного рівня. Але й це ще не все: технологія ASUS Splendid дозволяє користувачеві легко перемикатися між різними колірними гамами:

DCI-P3,

sRGB,

Display-P3,

Native OLED.

Важливим критерієм також є комфорт очей під час тривалого перебування перед екраном. З OLED-дисплеями ноутбуків ASUS ваш зір не втомлюватиметься, адже вони випромінюють на 70% менше шкідливого синього світла. Цей факт підтвердили незалежні лабораторії TÜV Rheinland і SGS.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED дуже компактний, однак при цьому має повний набір інтерфейсів, тож додаткові адаптери та перехідники не потрібні. Зокрема, у ноутбука є два швидкісні порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів USB-C, які забезпечують швидке заряджання, можливість підключення зовнішніх дисплеїв 4K і передачу даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с. Крім цього, пристрій має виходи HDMI 2.1, повнорозмірний порт USB 3.2 Gen 2 та аудіороз’єм 3,5 мм.

Один із пріоритетів ASUS – виробництво ноутбуків серії Zenbook з мінімальним впливом на довкілля. Zenbook S 13 OLED не став винятком. Під час створення цього пристрою компанія вперше використала технологічний процес плазмової керамізації алюмінію. Його суть полягає у тому, що за допомогою чистої води та електричного струму властивості матеріалу змінюються.

Поверхня Zenbook S 13 OLED нагадує натуральний камінь / Фото ASUS

Завдяки цьому метал стає більш корозійностійким і довговічним, а його поверхня нагадує натуральний камінь. Тож ви можете отримати ноутбук з унікальною кришкою, виготовленою без використання органічних сполук, агресивних кислот і важких металів.

Де можна придбати ноутбуки ASUS

Ці та інші ноутбуки ASUS доступні в широкій мережі партнерів компанії в Україні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, де можна зручно й швидко оформити замовлення.

Серед інших переваг онлайн-магазину магазину ASUS – офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.