Руйнування біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону

У ніч на 7 вересня у різних містах Росії було чути вибухи. Як повідомила російська влада, причиною була атака безпілотників і робота ППО.

Зокрема, в Ростові-на-Дону чули кілька вибухів поруч зі штабом Південного військового округу. Загорілася пожежа. Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв стверджує, що Ростов нібито атакували безпілотники, ППО збила два дрони.

Двоє людей нібито постраждали, є кілька пошкоджених авто.

У Москві мер міста Сєргей Собянін повідомив про роботу ППО поряд з аеродромом Жукова. На одній з вулиць у підмосковному Раменському вибило вікна в будинку.

«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву», – заявив Собянін.

Як стверджує мер Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби. Зазначимо, що Раменський район знаходиться за 50 кілометрів від центру Москви.

Під ранок повідомлення про вибух надійшло із Брянська. Як повідомляють російські ЗМІ, через «падіння уламків», пошкоджені скло будівлі залізничного вокзалу, привокзальна площа, декілька машин.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 7 вересня над територією області збили безпілотник. Вона стала третьою російською областю, де місцева влада заявила про атаку БПЛА. За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом.

Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Зауважимо, що в попри звинувачення росіян у тому, що безпілотники належали Збройним силам України, наразі в українських силових відомствах інформацію про вибухи на Росії ніяк не коментували.

Нагадаємо, 1 вересня ГУР заявило про атаку безпілотників на Псковську авіабазу з території Росії

БПЛА, які знищили щонайменше два літаки Іл-76 29 серпня, запустили з території країни-агресора.