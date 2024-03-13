Очевидці повідомляють, що принаймні 3 БПЛА влучили у завод

У ніч на середу, 13 березня, невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод на компанії «Роснєфть» у Рязанській області Росії. Про це повідомили низка російських Telegram-каналів.

Як повідомляється, нафтопереробний завод потрапив під атаку дронами, які спровокували вибух та пожежу. Над місцем удару у небо здіймається густий дим. За словами очевидців, по цьому заводу вдарили трьома безпілотниками.

У соціальних мережах публікують численні відео атаки БПЛА.

Площа пожежі на Рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

«За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків», – повідомили на каналі Baza.

Telegram-канал Astra вказує, що «над Рязанню помічені ще безпілотники, також чути вибухи».

Рязанський нафтопереробний завод (АТ «РНПК») належить компанії «Роснефть». Основна частина продукції йде на експорт. Обсяги переробки становлять близько 17 млн тонн на рік.

Зауважимо, що українські військові структури наразі не коментували ситуацію. Однак, слід зазначити, що з початку 2024 року ГУР та СБУ за допомогою різного роду безпілотників завдали щонайменше 10 ударів по різних об'єктах у Росії, 4 з яких є нафтопереробними заводами. Зокрема, напередодні невідомі дрони атакували три області Росії. Внаслідок атаки припинив роботу один з найбільших російських нафтопереробних заводів.