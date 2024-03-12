У будівлі міської адміністрації Бєлгорода вилетіли вікна

У вівторок, 12 березня, невідомий безпілотник атакував будівлю міської адміністрації у російському Бєлгороді. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.

За словами Вячеслава Гладкова, внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та посічено фасад.

«У Бєлгороді у будівлю міської адміністрації врізався БпЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, друга – контузії. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога», – написав Вячеслав Гладков.

Вячеслава Гладков повідомив, що на місці події працюють всі оперативні служби.

Російські Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як після автоматних черг невідомий безпілотник влучає у будівлю.

До слова, у ніч на 12 березня невідомі дрони атакували три області Росії. За даними губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова безпілотники пошкодили лінії електропередачі. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися сім населених пунктів на Бєлгородщині.