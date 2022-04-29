Пункт пропуску Борисоглібськ – Стурскуг на кордоні РФ і Норвегії

Влада Норвегії повідомила про рішення закрити свої кордони та порти для російських вантажівок та суден, приєднавшись до санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт у п'ятницю, 29 квітня, повідомила громадській телерадіокомпанії NRK, що прикордонний пункт Стурскуг – єдиний між Норвегією та Росією – закривається для перевезення всіх товарів у списку санкцій ЄС. За інформацією «Радіо Свобода», кордон між двома державами буде закрито з п’ятниці, російські судна не зможуть входити до портів Норвегії з 7 травня.

Звільнення від санкцій отримають російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії. У МЗС також заявили, що не підпадатиме під санкції норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє, відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений крізь нього доступ країнам-учасницям.

До слова, нещодавно Норвегія безкоштовно передала Україні сотню ЗРК «Містраль».

Зазначимо, що Норвегія є членом НАТО, але не належить до Європейського союзу. Проте вона входить до Шенгенської зони, яка складається з 26 європейських країн, які офіційно скасували прикордонний контроль між своїми територіями.

Нагадаємо, через російську агресію європейські країни закривають свої порти, відповідно до п’ятого пакету санкцій проти РФ. 1 березня також стало відомо, що Канада закриває свої порти і води для російських суден.