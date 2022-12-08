Ціна в 60 доларів за барель буде дещо нижчою за ту ціну, яку платять великі покупці російської нафти

Норвегія запровадила граничну ціну на морську нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель. Вона стала уже другою країною за межами Європейського Союзу, яка долучилася до ініціативи ЄС та країн G7. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на сайт норвезького уряду.

Аналогічне рішення раніше ухвалила Австралія.

У Міністерстві закордонних справ Норвегії наголошують на підтримці заходів зі зменшення доходів РФ від продажу нафти та її здатності фінансувати війну проти України.

«У рамках санкцій Норвегія запровадила цінову стелю в 60 доларів за барель сирої нафти з Росії. Це відповідає стелі цін, прийнятій ЄС і країнами G7. Стеля ціни на нафту допоможе знизити доходи Росії від продажу сирої нафти в треті країни», – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Норвегії, заявив, що країна продовжує підтримувати ЄС та інших союзників щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд країни та її прихильників.

Зазначається, що вже діє заборона на імпорт, купівлю та передачу російської нафти до Норвегії, ЄС і третіх країн, яка набула чинності 5 грудня. Із запровадженням граничної ціни надається звільнення від заборони надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі та посередництва російської сирої нафти, що продається нижче фіксованої граничної ціни.