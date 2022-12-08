В ЄС намагаються не допустити посилення російського промислового потенціалу

Європейська Комісія у рамках нових санкцій проти Росії пропонує внести до чорних списків 169 структур і обмежити постачання низки товарів з метою ослабити військово-промисловий комплекс РФ. Про це пише Politico з посиланням на документ, який є в розпорядженні видання.

Новий пакет спрямований на те, щоб задушити «нарощування російських промислових потужностей» завдяки розширеному списку організацій, які постачають товари, «що можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії».

Згідно з текстом документа, під нові санкції підпадають двигуни для дронів, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з протестами та електронні компоненти.

«ЄС також хоче розширити список санкційних товарів, які використовують в авіаційній і космічній індустрії, включивши до нього авіаційні двигуни та запчастини до них. Також під нові обмеження потраплять ноутбуки, жорсткі диски, камери та лінзи», – пише Politico.

В окремому документі з детальним описом списку нових організацій, що потрапили під санкції, також буде припинено дію ліцензій на мовлення НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» та «Первого канала».

Третій документ стосовно осіб, які підпадають під дію девʼятого пакета санкцій Комісії, накладає нові обмеження на кілька воєнізованих організацій, а також санкції на Яна Петровського – командира так званої оперативної групи «Русич», яка підтримує тісні звʼязки з ПВК Вагнера.

Посли ЄС нині обговорюють список нових санкцій з метою їх ухвалення цього чи на початку наступного тижня. Пропозиції мають підтримати всі країни ЄС.