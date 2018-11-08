Головні новини Львова за 8 листопада

Готель Кривецького розширюється, спалах кору у школі, безконтактна оплата паркування та інші події цього дня

Суспільствосьогодні, 18:58 2380

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Готель Кривецького розширюється використовуючи ділянки атовців. Учасники бойових дій отримали землю безкоштовно і майже відразу продали її. Тож замість особистих селянських господарств на колись державній землі тепер росте приватний виноградник і готується найбільше гольфове поле на Львівщині.

У школі в Рудному припинили навчання через спалах кору. Допоки в школярів тривають незаплановані канікули, медики закликають дорослих і дітей вакцинуватися.

Львів обладнають понад двома сотнями гучномовців. Міські депутати ухвалили програму щодо розвитку системи оповіщення у Львові, яка діятиме протягом чотирьох років.

Юлечка вірить у милосердя. Помер син і відразу захворіла донечка. У молодої сім"ї Ірзів біда за бідою. У серпні дізналися, що в їхньої чотирирічної Юлі - важка форма раку крові.

Безконтактна оплата паркування. Все для зручності водіїв. У Львові запустили найбільшу мережу муніципальних паркоматів.

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