У лікарні швидкої допомоги провели першу операцію за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Обговоримо розвиток хірургії та трансплантології у Львові. Народний депутат від ОПЗЖ Валерій Гнатенко з донбаського міста Дружківка виступив проти програми реставрації історичної спадщини у Львові. Депутат написав звернення в органи державної влади з метою перевірити роботу львівських реставраторів.

Львівські водії та комунальники нарешті дочекалися зими зі снігом. З’ясуємо, наскільки успішно працюють міські служби в ускладнених погодніх умовах. Про все це в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

+265

Станом на 10 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 23 085 (+265 за попередню добу).

Львівський суд розглядав бійку йорка та шпіца

Личаківський районний суд Львова розглядав справу про бійку двох декоративних собак. Власника йоркширського тер’єра, який покусав шпіца, оштрафували на 85 грн.

Ще три кафе у центрі Львова скасували штрафи за порушення карантину вихідного дня

Кафе Papi, Grand Cafe Leopolis та Epic Cheeseburger Cafe працювали у перші вихідні посиленого карантину.

Львів'яни створили інтерактивну гру Project Avatar

Команда львівських ескейперів Legendary Quest під час весняного локдауна розробила онлайнову пригоду для любителів виконувати завдання в квест-кімнатах та продає її за кордоном.

На Львівщину надійшли вакцини від сезонного грипу

Львівщина отримала першу партію вакцин від сезонного грипу – понад 5 тис. доз. Ці вакцини будуть використані для щеплення медперсоналу лікарень, де лікують хворих на Covid-19.

Депутатом Рудківської міськради став кандидат, за якого ніхто не проголосував

У Рудківську міську раду обрали кандидата від «Слуги народу», за якого ніхто не проголосував. Це стало можливим через особливість цьогорічної виборчої системи.

Мера Жидачева оштрафували за преміювання племінника

Володимир Левко вважає, що не мав конфлікту інтересів, коли виписував виплати своєму родичу.

Президента НААН Ярослава Гадзала підозрюють в отриманні елітного автомобіля як хабара

За версією слідства, посадовець отримав елітний автомобіль як подяку за включення претендента до списку кандидатів на вакансії академіків.