Головні новини Львова за 23 листопада
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Львів’яни вчетверте обрали Андрія Садового мером міста. На виборах чинний міський голова переконливо переміг нардепа Олега Синютку, набравши більше 60% голосів. І вже наступного дня після виборів депутати від партії «Європейська Солідарність» здійснили спробу узурпувати владу у місті. Вже завтра вони прагнуть провести першу сесію нової ради без Андрія Садового. Справу розглядають у суді. І сьогодні у Львові прощалися з видатним театральним режисером Романом Віктюком. Митця поховали на Личаківському цвинтарі. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.
Станом на 23 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 41 279 (+400 за попередню добу, з них 143 – у Львові).
Суд прийняв позов двох депутатів «ЄС» про узаконення сесії 24 листопада
Низка депутатів ЛМР від «ЄС» намагаються провести перше засідання до оприлюднення результатів виборів мера Львова.
14 років Андрія Садового у фотографіях
Андрій Садовий впевнено переміг у другому турі виборів мера Львова і розпочне свою четверту каденцію на цій посаді. За три каденції Андрія Садового у місті трапилось чимало подій. Про веселе та сумне – у добірці найкращих фотографій за версією ZAXID.NET.
Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою
За попередніми даними, чинний мер Андрій Садовий набирає 61,5%, а його суперник Олег Синютка 36,1%.
Прощання з режисером Романом Віктюком у Львові
У понеділок, 23 листопада, у Львові відбулось прощання з режисером Романом Віктюком. Онлайн-трансляція.
Тарас Кучма перемагає у Дрогобичі з різницею у 500 голосів
Оголосити офіційні результати виборів Дрогобицька ТВК має до 27 листопада. У другому турі виборів мера Дрогобича проголосували 30,2% виборців.
Садовий заявив про спробу узурпації влади у Львові
ТВК видала постанову про проведення першої сесії новообраних депутатів Львівської міськради у вівторок, 24 листопада. Мер Андрій Садовий повідомив, що мерія буде оскаржувати рішення про скликання сесії до обрання голови Львівської міської ради.
Низка вулиць у Львові 24 листопада буде без газопостачання
У вівторок, 24 листопада, через проведення ремонтних робіт на газопроводах працівники «Львівгазу» припинять з 10:00 до 19:00 газопостачання до низки львівських вулиць.
Третій спиртзавод на Львівщині виставили на продаж за 32 млн грн
Завод у Воютичах мають приватизувати в середині грудня.